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    Главная / Торги / Поставка трансформаторов

    Поставка трансформаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 06:0019.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторовг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269566

    Уникальный номер закупки

    153 (153-1205-21)

    Номер закупки

    153 (153-1205-21)

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Приложение_1_Технические_характеристики.docx

    Приложение_2_Проект_договора.doc

    Приложение_3_Формы_документов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Юридический адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Почтовый адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Контактный телефон

    +7 3812 54-10-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@omskelectro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансформаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269566Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторовг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов

    Начальная цена

    6 780 231,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    135 604,64 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Адрес местонахождения

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов"

    Кол-во: 20.00000

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