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Номер извещения
ГП105760
Уникальный номер закупки
01-0071347-356-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по созданию программы НИР, НИОКР и ТР в сфере эксплуатации трубопроводного транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3716
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатова Иванна Викторовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Подбор ингибиторов коррозии для защиты систем нефтесборов и водоводов
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105760Дата и время окончания срока приема заявок Подбор ингибиторов коррозии для защиты систем нефтесборов и водоводовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Подбор ингибиторов коррозии для защиты систем нефтесборов и водоводов
Официальный сайт, на котором размещена документация
Лабораторный подбор ингибиторов коррозии для защиты трубопроводов на месторождениях ООО «Газпромнефть-Оренбург»
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105760Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторный подбор ингибиторов коррозии для защиты трубопроводов на месторождениях ООО «Газпромнефть-Оренбург»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лабораторный подбор ингибиторов коррозии для защиты трубопроводов на месторождениях ООО «Газпромнефть-Оренбург»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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