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    Главная / Торги / Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105762Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_подряда__по__результатам_тендера_.docx

    Техническое_задание.doc

    Приложение_1__Ведомость_объема_работ_.xlsx

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 60-50-18 доб. 4110

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярева Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105762Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 11:0027.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105762Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 11:0010.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105762Подведение итогов не позднее Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105762Подведение итогов не позднее Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Абсалямово», РФ, Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская-121.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий ПГП, ГКЛ и холодного склада для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово"

    Кол-во: 1

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    Регион:
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