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    Главная / Торги / Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)

    Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105759Дата и время окончания срока приема заявок Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 11:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105759.rtf

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105759Дата и время окончания срока приема заявок Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105759Подведение итогов не позднее Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105759Подведение итогов не позднее Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.16.10.111

    Полиэтилен высокого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960958/name/60d047b03c7f56.88321427

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гранула Руполен 53-01 (Полиэтилен высокого давления)"

    Кол-во: 120

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