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Номер извещения
ГП105759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 11:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 721
Факс
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Адрес электронной почты
d.nikitin@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Денис Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105759Дата и время окончания срока приема заявок Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)Москва
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105759Подведение итогов не позднее Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка антикоррозийного покрытия стальных труб (полиэтилен высокого давления Руполен 53–01)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
20.16.10.111
Документация лота
Кол-во: 120
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