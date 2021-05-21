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    Главная / Торги / Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 08:5921.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269182

    Уникальный номер закупки

    23-2021/ЗП

    Номер закупки

    23-2021/ЗП

    Наименование закупки

    Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_13._Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация_ЗП_В_ЭФ_СМП__23_2021_ЗП.doc

    Извещение_о_проведении_ЗП_СМП.doc

    Проект_договора_поставки__по_заявкам_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Почтовый адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Контактный телефон

    +7 8782 28-13-28

    Факс

    +7 8782 26-34-90

    Адрес электронной почты

    v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ципковская Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269182Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Начальная цена

    12 693 281,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»"

    Кол-во: 6814.00000

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