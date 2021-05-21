www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110269182
Уникальный номер закупки
23-2021/ЗП
Наименование закупки
Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Почтовый адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Контактный телефон
+7 8782 28-13-28
Факс
+7 8782 26-34-90
Адрес электронной почты
v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ципковская Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269182Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей соединительных полиэтиленовых для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Начальная цена
12 693 281,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
22.21.2
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6814.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.