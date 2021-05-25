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Номер извещения
ГП105757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62514
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62514@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Свиридкина Виктория Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 11:00 GMT +325.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105757Дата и время вскрытия заявок Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва
Подведение итогов не позднее
30.07.2021 11:0030.07.2021 11:0030.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105757Подведение итогов не позднее Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 32
Кол-во: 1
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