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    Главная / Торги / Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ".

    Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62514

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62514@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Свиридкина Виктория Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 11:00 GMT +325.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105757Дата и время вскрытия заявок Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 11:0030.07.2021 11:0030.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105757Подведение итогов не позднее Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 11:0030.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105757Подведение итогов не позднее Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водоохлаждаемых элементов (поставка изделий из меди по чертежам для проведения плановых ремонтов печей) в адрес ООО "БЗФ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    19.05.2021

    Приложение № 1 к Оферте

    19.05.2021

    Проект договора

    19.05.2021

    Чертежи

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЩЕКА КОНТАКТНАЯ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ЩЕКА КОНТАКТНАЯ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ БОКОВОЙ ЭКРАН"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ НИЖНИЙ ЭКРАН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "КОЛЬЦО ГИДРОПРИЖИМА d-1250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "КОЛЬЦО ГИДРОПРИЖИМА d-1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ЩИТОК В СБОРЕ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "КОМПЕНСАТОР НАЖИМНОЙ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "КОМПЛЕКТ"

    Кол-во: 1

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