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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП105756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0055808-100-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 27065

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карназова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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