www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105756
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27065
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карназова Ирина Николаевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка экземпляра программы для ЭВМ правообладателя Rencore GmbH для ПАО «Газпром нефть».
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.