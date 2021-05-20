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Номер извещения
32110268876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта оборудования для эксплуатации групп УПС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-70-68
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
gorevdmitriy@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горев Д. Н.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта оборудования для эксплуатации групп УПС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта оборудования для эксплуатации групп УПС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110268876Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта оборудования для эксплуатации групп УПС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта оборудования для эксплуатации групп УПС
Начальная цена
3 069 936,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
26.30.60.190
26.30.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
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