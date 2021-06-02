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    Главная / Торги / Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы

    Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 09:0002.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопроводной полиэтиленовой трубыУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110268814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _ЗП_СМП__Форма_описания_поставляемого_товара__Форма_1_.xlsx

    Приложение_2___ТЗ_911_2021_05.xlsx

    _ЗП_СМП.__Ценовое_предложение__Форма_6_.xlsx

    Извещение_911_2021_05__РЕДАКЦИЯ_1_.docx

    изв_о_внесении_изм_2.pdf

    Документация_911_2021_05__РЕДАКЦИЯ_1_.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора__РЕДАКЦИЯ_1_.docx

    Итоговый_протокол_911_2021_05.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Изделия резиновые и пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 14:3007.06.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268814Подведение итогов не позднее Поставка газопроводной полиэтиленовой трубыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы

    Начальная цена

    58 349 628,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948070/name/60ba16aeca3333.68127872

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых и пластмассовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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