Конкурентный отбор в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110268715 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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