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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105742Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105742

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105742_Итоговый.pdf

    Извещение___440_от_12.05.2021_молотовые_поковки_ИЗ_КАРТЭКС.docx

    Приложение_1.1.xlsx

    Приложение №3

    Приложение №6

    Приложение №4

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105742Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 10:0030.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105742Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105742Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962251/name/60d1997d522ba6.66154862

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь 20, 35, 40, 45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Сталь 20, 35, 40, 45 с окончат. т/о"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Сталь 40Х"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 5"

    "Сталь 09Г2С с окончат. т/о"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 6"

    "Сталь 30ХМА"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 7"

    "Сталь 38ХГН"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 8"

    "Сталь 34ХН1МА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Сталь 38ХН3МФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сталь 20Х2Н4А (20ХН3А)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Сталь 35ХМ"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 12"

    "Сталь 34ХН3МА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Сталь 60С2ХФА"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 14"

    "Сталь 10ХСНД"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 15"

    "OХН1М"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 16"

    "Сталь 26 ХГ2МФ (38Х2Н2МФА-А)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Сталь 40ХН"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 18"

    "Сталь 30ХГСА"

    Кол-во: 0.5

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