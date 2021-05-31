Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105742 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 911 097-95-36 Факс Адрес электронной почты tenders@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Белозеров Егор Сергеевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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