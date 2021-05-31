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Номер извещения
ГП105742
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозеров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105742Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино
Подведение итогов не позднее
30.07.2021 10:0030.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105742Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.202130.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105742Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе II полугодия 2021 года. (Попозиционная закупка по маркам стали)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.50.11.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 3.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 4.5
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 0.2
Кол-во: 3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 25
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
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