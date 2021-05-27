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    Главная / Торги / Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

    Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105744Дата и время окончания срока приема заявок Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»КоролевПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область

    Номер извещения

    ГП105744

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"

    Предмет договора

    Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

    Начальная цена

    1.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    12-05-2021 10:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ЗАДАНИЕ.pdf

    Приложение.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно Заданию

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Контактный телефон

    +7 495 513-73-28

    Адрес электронной почты

    igor.dendyaev3@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дендяев Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дендяев Игорь Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    igor.dendyaev3@rsce.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 513-73-28

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    По наибольшей предложенной цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    1) Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Обладать финансовой устойчивостью (по бухгалтерской отчетности).

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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