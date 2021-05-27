Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

Требования, предъявляемые к Участнику

1) Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Обладать финансовой устойчивостью (по бухгалтерской отчетности).