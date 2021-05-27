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Наименование процедуры
Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область
Номер извещения
ГП105744
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"
Предмет договора
Поиск потенциальных покупателей станков ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Начальная цена
1.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-05-2021 10:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно Заданию
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
Контактное лицо продавца/инициатора
Дендяев Игорь Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
igor.dendyaev3@rsce.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 513-73-28
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По наибольшей предложенной цене
Требования, предъявляемые к Участнику
1) Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Обладать финансовой устойчивостью (по бухгалтерской отчетности).
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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