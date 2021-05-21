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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110268636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги по реализации проекта «Исследование аудитории и выбор стиля коммуникации с пользователями транспондера «T-pass» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по реализации проекта «Исследование аудитории и выбор стиля коммуникации с пользователями транспондера «T-pass»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по реализации проекта «Исследование аудитории и выбор стиля коммуникации с пользователями транспондера «T-pass»
Начальная цена
3 071 395,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложением № 3 к Извещению (проект договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложением № 3 к Извещению (проект договора).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
Все закупки и тендеры АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
72.20
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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