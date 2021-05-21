Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги по реализации проекта «Исследование аудитории и выбор стиля коммуникации с пользователями транспондера «T-pass» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110268636 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги по реализации проекта «Исследование аудитории и выбор стиля коммуникации с пользователями транспондера «T-pass» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Извещение.pdf

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