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    Главная / Торги / Автомобиль грузовой бортовой

    Автомобиль грузовой бортовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268737Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой бортовойМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110268737

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобиль грузовой бортовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион (конкурентный)

    Дата публикации

    12.05.2021 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_Садко.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 775-20-10 доб. 17310

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.kichik@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кичик Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль грузовой бортовой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 17:0015.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268737Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой бортовойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой бортовой

    Начальная цена

    3 185 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соотв. с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов"

    Кол-во: 1.00000

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