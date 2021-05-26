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    Главная / Торги / Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»

    Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105801Дата и время окончания срока приема заявок Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Т000952_Извещение.docx

    Приложение_2_Cписок_документов.docx

    ГП105801_Т000952_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 14:00 GMT +326.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105801Дата и время окончания срока приема заявок Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 14:0026.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105801Дата и время вскрытия заявок Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 20:0016.07.2021 20:0016.07.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105801Подведение итогов не позднее Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 20:0016.07.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105801Подведение итогов не позднее Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000952 Оказание услуг по письменному переводу документов, статей и иных материалов для ООО «ГПМ Партнер»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    74.30.11.000

    Услуги по письменному переводу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1017275/name/6125f77bcdb624.99207778

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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