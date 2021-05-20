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Номер извещения
ГП105735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-50-15
Факс
--
Адрес электронной почты
GolovnevaMN@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головнева Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105735Дата и время окончания срока приема заявок CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105735Дата и время вскрытия заявок CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105735Подведение итогов не позднее CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105735Подведение итогов не позднее CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 3ММ-60кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 4ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 5ММ-50кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ОТВОД 2-5кг CТАЛЬ Х5CRNI18-10 ПРУТОК Ф10ММ-50кг СТАЛЬ Х5CRNI18-10 ЛИСТ.ТОЛЩИНОЙ 2ММ-50кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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