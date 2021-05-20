ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110268495 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-2021/27 Наименование закупки ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ Юридический адрес 194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652 Почтовый адрес 194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652 Контактный телефон +7 812 200-31-25 Факс {} Адрес электронной почты U2610024@mrgeng.ru Ф.И.О. контактного лица Шелудякова Екатерина Михайловна Место рассмотрения предложений 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru