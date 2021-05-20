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Номер извещения
32110268495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Контактный телефон
+7 812 200-31-25
Факс
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Адрес электронной почты
U2610024@mrgeng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелудякова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268495Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.
Начальная цена
3 138 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
62.03.12.130
62.03
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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