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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268495Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110268495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-2021/27

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ КШ, КШ-М И ТВПС-1 № КО-2021/27

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_ТЗ_КО___КО_2021.27.docx

    Приложение___2_к_ТЗ_КО___КО_2021.27.docx

    Проект_договора_КО___КО_2021.27.doc

    Извещение_КО___КО_2021.27.docx

    Техническое_задание_КО___КО_2021.27.docx

    Документация_КО___КО_2021.27.docx

    Протокол_КО_2021_27.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    +7 812 200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrgeng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268495Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3302

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения пультов управления и программных комплексов систем телеметрии на базе КШ, КШ-М и ТВПС-1.

    Начальная цена

    3 138 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936455/name/60acf6bdc1d340.85438945

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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