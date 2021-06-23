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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110268547
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы «Omni-UtilitieS» для нужд АО «Электросеть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 10:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-36-97
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксанова Олеся Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по модернизации Автоматизированной информационной системы "Omni-Utilities"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации Автоматизированной информационной системы "Omni-Utilities"
Начальная цена
6 680 860,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького, д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
62.01
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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