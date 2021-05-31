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    Главная / Торги / Запасные части для а/м Камаз

    Запасные части для а/м Камаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105798Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для а/м КамазМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для а/м Камаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    3._Спецификация_ООО_ГАС.DOCX

    1._Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    4._Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    5._ТКП_Запасные_части_для_Камаз.xlsx

    Протокол_ГП105798_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для а/м Камаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105798Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для а/м КамазМосква

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 14:0003.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105798Подведение итогов не позднее Запасные части для а/м КамазМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105798Подведение итогов не позднее Запасные части для а/м КамазМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для а/м Камаз

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/992651/name/60fe624be53703.00323998

    26.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дозировочный 928400844"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Переключатель главного света 581.3710-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Реле 738.3747-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Реле 981.3777-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Форсунка А-04-001-00-00-00 (445120153)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Болт коренной 740.1005157-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Вал коленчатый 740.62-1005020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вкладыши шатунные 740.71Д-1000102-Н1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вкладыши шатунные 740.71Д-1000104-Н1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Гильза, поршень, кольца 740.602-1000128-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Головка блока цилиндров 740.90-1003010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Комплект прокладок двигателя 740.70-1002000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Насос масляный 740.60-1011010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала верхнее 740-1005184"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Полукольцо упорное 740.1005183-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка головки блока 740.30-1003213"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Прокладка КамАЗ поддона 740.50-1009031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Прокладка клапанной крышки 7406.1003270-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Сальник коленвала 120х150х12 7406.1005160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Сальник коленвала задний 105х130х12 7405.1005160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Термостат ТС107-1306100-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Форсунка 0445120153 BOSCH"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Балка заднего моста 321-01.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Вилка 863400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Диск сцепления 1878000205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Корзина 3482083032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Корпус с заслонкой 53205-3570014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кронштейн 65201-5001141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник выжимной 3151000034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рессора кабины 5320-5001080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сальник 740.1005160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сальник КАМАЗ КПП вала первичного 2.2-45х64х8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сидение водительское 53205-6800010W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Трубка 53205-3506288"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Трубка 53205-3570115"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Трубка 53205-3570140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Трубка 53205-3570162"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Трубка 6350-3570184"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Трубка 6350-3570198"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Угольник 861328"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Фара противотуманная 112.05.41-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Фонарь габаритный 50.3731-08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Хомут бака 541121-1101110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Компрессор 53205-3509015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Крышка башмака 5320-2918120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Насос водяной 7406.1307010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Переключатель главного света 581.3710-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Поручень 6522-5325163"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Пульт управления Теплостар ПЖД-ПУ4МР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Сальник 410458-V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Сальник 70х92х12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сальник сошки ГУР КАМАЗ 76х57,2х8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Стартер 5402.3708 АЕ 9.0 KW 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Труба глушителя приёмная правая 6520-1203009-34"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Труба приемная глушителя левая 6520-1203009-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Фара противотуманная 3535.3743"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фонарь задний левый AT18392"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фонарь задний правый AT18393"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Цапфа левая 4310-2401081"

    Кол-во: 1

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    985 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:52
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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