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Номер извещения
ГП105738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрооборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрооборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 15:00 GMT +328.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105738Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектрооборудованиеЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105738Подведение итогов не позднее ЭлектрооборудованиеЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.90
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 20
Кол-во: 3000
Кол-во: 10
Кол-во: 7
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