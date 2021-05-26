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    Главная / Торги / Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНО

    Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105804Дата и время окончания срока приема заявок Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105804_Т000975_протокол_подведения_итогов.rtf

    ТЗ.pdf

    Т000975_Извещение.docx

    ТЗ_Техподдержка_31314_v2.1.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 16:00 GMT +326.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105804Дата и время окончания срока приема заявок Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНОМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105804Дата и время вскрытия заявок Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНОМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 23:5918.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105804Подведение итогов не позднее Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105804Подведение итогов не позднее Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000975 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компании EcoDigital и оборудования компании Harmonic - ПОВТОРНО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    58.29.29.000

    Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951246/name/60c060703fffc5.40328066

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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    1
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