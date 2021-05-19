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Номер извещения
ГП105733
Уникальный номер закупки
22822
Наименование закупки
Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1440
Факс
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Адрес электронной почты
m.orlov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105733Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 14:0519.05.2021 14:0519.05.2021 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105733Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105733Подведение итогов не позднее Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов (тит. С5.9.8)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Темрюкский район, Морской порт Тамань, участок №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
71.20.19.190
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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