Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Расходные материалы

    Расходные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268417Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110268417

    Уникальный номер закупки

    182

    Номер закупки

    182

    Наименование закупки

    Расходные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация__182.docx

    Извещение__182.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@spzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268417Подведение итогов не позднее Расходные материалы 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы

    Начальная цена

    3 351 915,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить