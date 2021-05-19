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    Главная / Торги / Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНО

    Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105813Дата и время окончания срока приема заявок Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105813_Т000974_протокол_подведения_итогов.rtf

    ТЗ.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    Т000974_Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105813Дата и время окончания срока приема заявок Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНОМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 14:0019.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105813Дата и время вскрытия заявок Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНОМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 23:5911.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105813Подведение итогов не позднее Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105813Подведение итогов не позднее Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000974 Предоставление технической поддержки программного обеспечения компаний EcoDigital и Telestream - ПОВТОРНО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.29.000

    Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951251/name/60c0614ea6d589.24944456

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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