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Номер извещения
ГП105728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
alexander.bushuev@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Бушуев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 09:30 GMT +313.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 09:3013.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105728Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно. Домодедово
Подведение итогов не позднее
13.05.2021 17:0013.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105728Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно. Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.05.202113.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105728Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно спецификации №87: Фильтр гидравлический. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.05.2021 г. включительно.
Начальная цена
155 725,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По заявке, по спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Схема проезда в документации процедуры.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
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29
28
Документация лота
Кол-во: 1
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