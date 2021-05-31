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Номер извещения
32110268399
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
VoroninaOV@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 15:00 GMT +331.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.Темрюк
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110268399Дата и время вскрытия заявок Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.Темрюк
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 16:0018.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268399Подведение итогов не позднее Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.Темрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двухчелюстного четырехканатного грейфера для портального крана "Сокол" 16/20/32 тонн.
Начальная цена
2 160 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п.2 технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
28.22.20
28.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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