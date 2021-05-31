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Номер извещения
ГП105724
Уникальный номер закупки
01-0073354-365-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение работ по ремонту металлоконструкций и трубопроводов водяного и пенного пожаротушения на ж/д эстакаде нефтеналива ОрЦОН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4229
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Елена Николаевна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Право заключения договора на выполнение работ по ремонту металлоконструкций и трубопроводов водяного и пенного пожаротушения на ж/д
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105724Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по ремонту металлоконструкций и трубопроводов водяного и пенного пожаротушения на ж/дМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по ремонту металлоконструкций и трубопроводов водяного и пенного пожаротушения на ж/д
Официальный сайт, на котором размещена документация
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