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    Главная / Торги / КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5шт

    КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105722Дата и время окончания срока приема заявок КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5штКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36/50009407

    Наименование закупки

    КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 08:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    xxxx_05426.pdf

    xxxx_05427.pdf

    xxxx_05436.pdf

    xxxx_05432.pdf

    xxxx_05433.pdf

    xxxx_05434.pdf

    xxxx_05435.pdf

    СБ.pdf

    xxxx_05428.pdf

    xxxx_05429.pdf

    xxxx_05430.pdf

    xxxx_05431.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-50-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GolovinaIF@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головина Ирина Фасхетдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105722Дата и время окончания срока приема заявок КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5штКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105722Дата и время вскрытия заявок КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5штКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105722Подведение итогов не позднее КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5штКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105722Подведение итогов не позднее КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5штКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652-5шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 3.В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛЕЩИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛИТКОВ Ф500Ч.1652"

    Кол-во: 5

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