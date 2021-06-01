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Номер извещения
32110268140
Уникальный номер закупки
114
Наименование закупки
Поставка лабораторной посуды и расходных материалов нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 13:00 GMT +301.06.2021 13:0001.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 13:0001.06.2021 13:0001.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110268140Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
1 001 557,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
23.19.23.110
23.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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