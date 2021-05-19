Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчика

    Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 06:0019.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчикаг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110268084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    152 (152-1205-21)

    Наименование закупки

    Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 08:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Приложение_2_Проект_договора.doc

    Приложение_3_Формы_документов.doc

    Приложение_1_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Юридический адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Почтовый адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Контактный телефон

    +7 3812 54-10-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@omskelectro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268084Подведение итогов не позднее Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчикаг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка машины контактной сварки с выполнением монтажных, пуско - наладочных работ (ПНР) и проведением инструктажа персонала Заказчика

    Начальная цена

    779 932,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Адрес местонахождения

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237312
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    594141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237302
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    594089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237301
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    594083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237299
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    594068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237293
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    594048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070616
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество...
    591995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    444 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237276
    Поставка комплектующих фирмы WAGO для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы WAGO для изготовления оборудования АЭС
    593992
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237272
    Поставка комплектующих фирмы АВВ для изготовления оборудования
    Поставка комплектующих фирмы АВВ для изготовления оборудования
    593978
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить