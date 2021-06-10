Лот № 1 – Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.006.0000024). Лот № 2 – Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.003.0000014).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110271482 Уникальный номер закупки Номер закупки 177/2021, 186/2021 Наименование закупки Лот № 1 – Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.006.0000024). Лот № 2 – Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.003.0000014). Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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