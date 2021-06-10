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    Главная / Торги / Лот № 1 – Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.006.0000024). Лот № 2 – Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.003.0000014).

    Лот № 1 – Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.006.0000024). Лот № 2 – Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.003.0000014).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271482Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110271482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    177/2021, 186/2021

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.006.0000024). Лот № 2 – Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.003.0000014).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    12.05.2021 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___2_27.05.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___3_04.06.2021.doc

    Документация_о_закупке_МИ_12.05.2021.rar

    Протокол___39_2021_от_22.06.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.4_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2021 11:00 GMT +310.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271482Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 11:0010.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271482Дата и время вскрытия заявок Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271482Подведение итогов не позднее Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271482Подведение итогов не позднее Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    444 253,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/972803/name/60deec75476b87.72444148

    02.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт санитарно-бытовых помещений в здании 2 блока РХ цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по ул. 19-я Марьяновская, 40/3 Инв. №6100058А Реагентное хозяйство 2 блок для нужд АО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во:

    Лот 2

    Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2021 11:00 GMT +310.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271482Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 11:0010.06.2021 11:0010.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271482Дата и время вскрытия заявок Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271482Подведение итогов не позднее Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271482Подведение итогов не позднее Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    582 802,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт туалетов в здании ВНС-Осташково (инв.№3610А - Водопроводная насосная станция (ВНС) м-н Осташково, ул. Осташковская,23) (шифр: 2021.010.003.0000013). Ремонт туалетов в здании на ВНС-404 п. Светлый (инв.№4192А - ВНС-404 п. Светлый общ. площ. 94,40 кв.м) для нужд АО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во:

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    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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