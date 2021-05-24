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Номер извещения
32110268637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
KarpuninAV@s-gres.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268637Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110268637Дата и время вскрытия заявок Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268637Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268637Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Начальная цена
620 485,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
66.2
66.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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