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    Главная / Торги / Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268637Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110268637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110268637_Изменение_1_19.05.2021

    Извещение_и_Документация_о_закупке__на_услуги_без_ограничений.docx

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_1.rar

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_2.rar

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_3.rar

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_4.rar

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_5.rar

    Приложение__2___Проект_договора_редакция_от_19.05.2021.rar

    Уведомление_от_19.05.2021_о_внесении_изменений_в_Документацию_о_закупке.pdf

    Приложение__1___Техническое_задание_часть_6.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Услуги вспомогательные в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268637Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110268637Дата и время вскрытия заявок Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268637Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268637Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

    Начальная цена

    620 485,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    66.2

    Услуги вспомогательные в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    66.2

    Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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