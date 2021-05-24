Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110268637 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для нужд ООО «Щекинская ГРЭС» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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