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Номер извещения
ГП105727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 780-73-27
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Lekarev@pewete.com
Ф.И.О. контактного лица
Лекарев Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15
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ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 14:30 GMT +319.05.2021 14:3019.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105727Дата и время окончания срока приема заявок ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 23:0019.05.2021 23:0019.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105727Подведение итогов не позднее ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.05.202119.05.2021 23:0019.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105727Подведение итогов не позднее ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в детализации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
25.91.11.000
25.29.99.000
25.29.12.191
25.29.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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