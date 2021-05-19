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    Главная / Торги / ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ

    ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:3019.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105727Дата и время окончания срока приема заявок ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета.zip

    Тех.описание ЦСГО.pdf

    ПОЯСНЕНИЕ к загружаемым документам.docx

    Договор_КОД_Актуальный___копия.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 780-73-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lekarev@pewete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лекарев Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:30 GMT +319.05.2021 14:3019.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105727Дата и время окончания срока приема заявок ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 23:0019.05.2021 23:0019.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105727Подведение итогов не позднее ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 23:0019.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105727Подведение итогов не позднее ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;50м3,БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,СТАЛЬ,СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в детализации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней начиная с первого числа месяца следующего за месяцем поставки и/или оказания услуги и предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 7.1 настоящего договора и оригинала счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.91.11.000

    Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием

    25.29.99.000

    Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.29.12.191

    Емкости из черных металлов и алюминия для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.zip

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ;ОБЪЕМ:50 м3,ТИП:БЛОК ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА,МАТЕРИАЛ:СТАЛЬ,КОНСТРУКЦИЯ:СОГЛАСНО ТЕХ. ОПИСАНИЮ,НАЗНАЧЕНИЕ:МЦС-200"

    Кол-во: 1

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