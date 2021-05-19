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    Главная / Торги / Гофрокартон двухслойный формат 1050 мм ГОСТ 7376-89 Потребность квартал 150 000 м2

    Гофрокартон двухслойный формат 1050 мм ГОСТ 7376-89 Потребность квартал 150 000 м2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105719Дата и время окончания срока приема заявок Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105719

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Гофрокартон двухслойный формат 1050 мм ГОСТ 7376-89 Потребность квартал 150 000 м2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 08:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    гофрокартон, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 07:00 GMT +319.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105719Дата и время окончания срока приема заявок Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 07:0019.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105719Дата и время вскрытия заявок Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 09:0019.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105719Подведение итогов не позднее Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105719Подведение итогов не позднее Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гофрокартон двухслойный Потребность квартал 180 тыс м2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    180000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    17.12.31.000

    Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гофрокартон двухслойный180 тыс"

    Кол-во: 180

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