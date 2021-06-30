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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)

    Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105725Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2_проект_договора_поставки.docx

    ПРиложение___2_проект_приемки_товара.docx

    Приложение___2_проект_спецификации.doc

    Приложение___2_система_контроля.docx

    Отгрузочные_реквизиты___АО_ХК_____Якутуголь__2021.doc

    Закупочная_документация_ГП105725.doc

    Протокол_подведения_итогов_ГП105725.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-14

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Viktoriia.Khorosheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорошева Виктория Иннокентьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2021 11:00 GMT +330.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105725Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105725Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    23.08.2021 11:0023.08.2021 11:0023.08.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105725Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.08.202123.08.2021 11:0023.08.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105725Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для радиально-обжимного пресса Р32МS20 (лотом)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.12.20.000

    Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.62.3

    Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов

    Документация лота

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1008196/name/611609873eb9e7.99422122

    13.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец конический 14201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Болт крепежный 031260"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Болт крепежный 031262"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ремонтный комплект коренных кулачков MD-P32AO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект кулачков Р32-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Комплект кулачков Р32-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Комплект кулачков Р32-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплект кулачков Р32-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект кулачков Р32-26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Комлект кулачков Р32-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Комплект кулачков Р32-34"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Комплект кулачков Р32-39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Комплект кулачков Р32-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Комплект кулачков Р32-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект кулачков Р32-57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект кулачков Р32-63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комлект кулачков Р32-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Комплект кулачков Р32-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Комплект кулачков Р32-78"

    Кол-во: 1

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