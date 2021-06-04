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Номер извещения
ГП105986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-99
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Mihalchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Михальченко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Братск
Ключевые слова:
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ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26.51.52.190
Документация лота
Кол-во: 2
ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
27.33.13.140
27.12
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
C
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
C
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 6
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
27.12.32
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26.51.66.110
Кол-во: 1
Кол-во: 1
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
27
Кол-во: 2
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26.20.40.110
Кол-во: 2
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26.51.66.115
Кол-во: 2
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
27.12.24
Кол-во: 2
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