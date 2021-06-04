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    Главная / Торги / ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_Приложение_2_ЗИП.doc

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    ГП105986_second_parts_protocol.rtf

    ГП105986_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105986_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105986_second_parts_protocol__3_.rtf

    ГП105986_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105986_second_parts_protocol__5_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Mihalchenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михальченко Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки Приложение 2_ЗИП

    02.06.2021

    Приложение №1 - Оферта (Форма №1) с Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975841/name/60e4f8a299eab9.08580807

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ротаметр YOKOGAWA (расходомер) RAMC05-D4SS-67S5-E90424/K1/TS5/QR1"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП 3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.140

    Контакторы электромагнитные

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975843/name/60e4f92e8dd3c2.47197862

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Автоматический выкл. защиты двигателя MOELLER PKZM0-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Независимый расцепитель MOELLER A-PKZM0(230V, 50HZ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стандартные вспомогательные контакты 1 Н/О + 1 Н/З MOELLER NHI-E-11 PKZO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Трехфазный автомат защиты двигателя MOELLER PKZM4-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Трехфазный автомат защиты двигателя MOELLER PKZM0-6.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Трехфазный автомат защиты двигателя MOELLER PKZM4-58"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Трехфазный автомат защиты двигателя MOELLER PKZM4-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Реле перегрузки MOELLER ZB32-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Блок вспомогательных контактов MOELLER 2 Н/О + 2 Н/З (DILM32-XHI22) 277377"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Контактор MOELLER (DILM7-01(230V, 50HZ)) 276585"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Контактор MOELLER (DILM9-10(230V, 50HZ)) 276690"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Контактор MOELLER (DILM40-10(230V, 50HZ)) 277766"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Контактор MOELLER (DILM12-10(230V, 50HZ)) 276830"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Контактор MOELLER (DILM65-10(230V, 50HZ)) 277894"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Контактор MOELLER (DILM25-10(230V, 50HZ)) 277132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Контактор MOELLER (DILM17-10(230V, 50HZ)) 277004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Контактор MOELLER (DILM7-10(230V, 50HZ)) 276550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Контактор MOELLER (DILM50(230V, 50HZ)) 277830"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Контактор MOELLER (DILM32-10(230V, 50HZ)) 277260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Реле контроля чередования фаз MOELLER EMR4-F500-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Варисторный супрессор MOELLER DILM32-XSPV240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Варисторный супрессор MOELLER DILM95-XSPV240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Варисторный супрессор MOELLER DILM12-XSPV240"

    Кол-во: 5

    Лот 3

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975846/name/60e4f9b4949fe8.75938613

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измерительный преобразователь SIEMENS (SIMEAS P55) 7KG7755-0AA00-0AA0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Коммутатор ETHERNET SIEMENS (SCALANCE X206-1) 6GK5 206-1BB10-2AA3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Модуль счёта (FM 350-1) 6ES7350-1AH03-0AE0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Промышленный контроллер SIEMENS (SIPART DR21) 6DR2100-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Micro memory card 4MB (MMC CAB60C50) 6ES7953-8LM20-0AA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 6ES7321-1BL00-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 6ES7322-1BL00-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Модуль вывода дискретных сигналов 16 DO (SIMATIC S7-300 SM322 DO16xDC24V/0.5A) 6ES7322-1BH01-0AA0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 6ES7331-7KF02-0AB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 6ES7331-7PF01-0AB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 6ES7322-5HD01-0AB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ПРОЦЕССОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 6ES7317-2EK14-0AB0"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975848/name/60e4fa466d9062.40083868

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль с 4 отдельными диодами PHOENIX EMG 22-DIO 4E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль с 8 отдельными диодами PHOENIX EMG 45-DIO 8E PH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задатчик уставок с индикатором PHOENIX MCR-SL-D-SPA-UI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Релейный модуль с 2 переключающими контактами PHOENIX (PR2-RSP3-LV-230AC/2X21) 2834711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Релейный модуль с 2 переключающими контактами PHOENIX (PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21) 2834685"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Релейный модуль с 4 переключающими контактами PHOENIX (PR2-RDP3-LV-230AC/4x21AU) 2834795"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Релейный модуль с 4 переключающими контактами PHOENIX (PR2-RDP3-LDP-24DC/4x21AU) 2834766"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Источник питания PHOENIX MINI 10-15V DC/2A (MINI-PS-100-240AC/ 10-15DC/2) 2938756"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Источник питания PHOENIX DC 5В/6.5A (STEP-PS/1AC/5DC/6.5) 2868541"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Источник питания PHOENIX DC 24В/4.2A (STEP-PS/1AC/24DC/4.2) 2868664"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Источник питания PHOENIX DC 24В/20A (QUINT-PS/1AC/24DC/20) 2866776"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Источник питания PHOENIX DC 24В/10A (QUINT-PS/1AC/24DC/10) 2866763"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Реле универсального назначения PHOENIX (PLC-RSP-24DC/21) 2966472"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Реле универсального назначения (230AC, 220DC) PHOENIX (PLC-RSP-230UC/21) 2966537"

    Кол-во: 6

    Лот 5

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975850/name/60e4fa995d0032.15102801

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск Segate Barracuda 7200.12, 500GB (Firmware: СС47) ST3500418AS 9SL142-518"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Термодат 25М1/2Р/485/2М-РВ/24УВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Конвертер ТЕРМОДАТ RS485-USB СК201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Измерительный преобразователь SCAIME CPJ RAIL DIN 560112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Блок питания 24В/2,5А (VIPA 307 PS307) 307-1BA00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Угловой энкодер ЛИР-158Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Реле защиты от сухого хода WILO WMS3/4 PS3-ASR"

    Кол-во: 2

    Лот 6

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27.12.32

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975852/name/60e4fade170304.66839526

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль преобразования напряжения ±1В/±10В SCM5B40-07D Dataforth"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Модуль преобразования напряжения ±500 В SCMVAS-M500 Dataforth"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Модуль преобразования перем. Тока Dataforth (0-5А в 4-20 мА) SCM5B33-07C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Модуль преобразования Dataforth (4-20 мА в -10…+10 В) SCM5B392-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Панель монтажная Dataforth SCM7BP01"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.110

    Приборы для измерения усилий и деформаций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термодат 25М1/2Р/485/2М-РВ/24УВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Конвертер ТЕРМОДАТ RS485-USB СК201"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измерительный преобразователь SCAIME CPJ RAIL DIN 560112"

    Кол-во: 2

    Лот 9

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания 24В/2,5А (VIPA 307 PS307) 307-1BA00"

    Кол-во: 2

    Лот 10

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.115

    Датчики силы и деформации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угловой энкодер ЛИР-158Д"

    Кол-во: 2

    Лот 11

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105986Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 13:0004.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105986Дата и время вскрытия заявок ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 07:0030.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 07:0030.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105986Подведение итогов не позднее ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для АСУ ТП РТП №3,4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27.12.24

    Реле на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_ЗИП

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле защиты от сухого хода WILO WMS3/4 PS3-ASR"

    Кол-во: 2

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    27.05.2021 09:00(GMT+03:00)
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