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Номер извещения
ГП105983
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-99
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Mihalchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Михальченко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Братск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 13:00 GMT +311.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4 Братск
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2021 13:0011.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105983Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4 Братск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 07:0025.06.2021 07:0025.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105983Подведение итогов не позднее Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4 Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для ремонтных работ маслосистем РТП-3,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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