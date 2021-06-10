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Номер извещения
ГП105718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка стройматериалов, водонагревателя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 07:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-95
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Valeriya.Evstafyeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евстафьева Валерия Александровна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка стройматериалов, водонагревателя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2021 15:00 GMT +310.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105718Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2021 15:0010.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105718Дата и время вскрытия заявок Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область
Подведение итогов не позднее
23.06.2021 12:0023.06.2021 12:0023.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105718Подведение итогов не позднее Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стройматериалов, водонагревателя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
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Документация лота
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