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    Главная / Торги / Закупка стройматериалов, водонагревателя

    Закупка стройматериалов, водонагревателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105718Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка стройматериалов, водонагревателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 07:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.xlsx

    Форма_договора.doc

    Расчет_стоимости.XLSX

    upload_positions_form.xlsx

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-95

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Evstafyeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евстафьева Валерия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка стройматериалов, водонагревателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2021 15:00 GMT +310.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105718Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 15:0010.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105718Дата и время вскрытия заявок Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2021 12:0023.06.2021 12:0023.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105718Подведение итогов не позднее Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 12:0023.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105718Подведение итогов не позднее Закупка стройматериалов, водонагревателяТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стройматериалов, водонагревателя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус"

    Кол-во: 26

    "Позиция 2"

    "Брус"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Доска обрезная"

    Кол-во: 106

    "Позиция 4"

    "Доска обрезная"

    Кол-во: 88

    "Позиция 5"

    "Ориентир. струж.плита"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Пропитка Пинотекс"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Саморез"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Гвоздь"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Гвоздь"

    Кол-во: 27

    "Позиция 10"

    "Гвоздь"

    Кол-во: 27

    "Позиция 11"

    "Саморез кровельный"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 12"

    "Саморез кровельный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Саморез кровельный"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 14"

    "Лист профилированный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Лист профилированный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Поликарбонат сотовый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Универсальная термошайба для поликарбоната"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Балясина"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Доска обрезная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Саморез по дереву"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Саморез по дереву"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Брусок"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    "Лист плоский"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Лист плоский"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Планка угла наружного"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Планка угла внутреннего"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Планка угла внутреннего"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Планка угла наружного"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Планка угла наружного"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Планка угла внутреннего"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Саморез по дереву"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Имитация бруса"

    Кол-во: 135

    "Позиция 33"

    "Герметик кровли Elastoflex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Лак для дерева Тиккурила Кива глянцевый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Канат джутовый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Гвозди мебельные классические"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Петли дверные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Плинтус"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Ручка дверная деревянная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ковролин Сан-Марино 2020"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Подложка Arbiton Secura Extra Aguastop Smart"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Ограничитель двери"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Насос циркуляц.Unipump UPS 25-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Водонагреватель NTS SUPERLUX 100SU ARISTON 1,5кВт с кронштейном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Пена монтажная Makrofiex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Доска пола"

    Кол-во: 125

    "Позиция 48"

    "Кляймер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Грунт-эмаль по ржавчине FARBITEX MASTER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Дверь ПГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Дверь ПГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Петля дверная двухсторонняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Замок врезной с ручкой (комплект) для двойной двери"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Наличник деревянный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Антисептик для бани и сауны"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Круг абразивный "888""

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Круг абразивный "888""

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Круг абразивный "888""

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Набор валик поролоновый + 2 шубки 140 мм (02962)"

    Кол-во: 50

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