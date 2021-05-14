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    Главная / Торги / 020-ЗЦ-2021 ПТО УКС «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»

    020-ЗЦ-2021 ПТО УКС «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105717Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105717

    Уникальный номер закупки

    020-ЗЦ-2021 ПТО УКС

    Номер закупки

    020-ЗЦ-2021 ПТО УКС

    Наименование закупки

    020-ЗЦ-2021 ПТО УКС «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 07:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1.1_Перечень_ПГС.DOCX

    Письмо_исходящее__УКС_01093_01_11_от_11.05.2021г..pdf

    Приложение__2_Предложение_формы.RTF

    Приложение__3_Перечень_документов_для_проверки.RTF

    Приложение__1_Техническое_задание.pdf

    Приложение__4_Расч_т_стоимости.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-03 доб. 805

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чемезов Андрей Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105717Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105717Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105717Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105717Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание услуг по поверке средств измерения (загазованность, манометры, температура, уровень), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга"

    Кол-во: 1

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