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    Главная / Торги / Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления

    Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105716Дата и время окончания срока приема заявок Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 07:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Чертежи.rar

    Перечень_документов.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки_104_НКУ.docx

    ТЗ_система_упр_изготовл_НКУ___Шлаковоз_16_СП.pdf

    ГП105716_подведение_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105716Дата и время окончания срока приема заявок Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:Орск

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 14:0027.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105716Подведение итогов не позднее Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105716Подведение итогов не позднее Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе:

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке в июне 2021 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030963/name/613efd36721b90.91716091

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления, степень защиты IP65, в составе: - шкаф управления +ШУ - чертеж 3-429782 ВО – 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Эксплуатационная техническая документация в составе: - общий вид шкафа +ШУ, спецификация - 3 экз. в твердой копии; - паспорт на шкаф - 1 экз. в твердой копии; - техническая документация заводов-изготовителей на комплектующее электрооборудование, устанавливаемое в ящике (аппаратура защиты, управления, сигнализации и т.д."

    Кол-во: 1

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