Низковольтное комплектное устройство (НКУ) системы управления

"Позиция 2" "Эксплуатационная техническая документация в составе: - общий вид шкафа +ШУ, спецификация - 3 экз. в твердой копии; - паспорт на шкаф - 1 экз. в твердой копии; - техническая документация заводов-изготовителей на комплектующее электрооборудование, устанавливаемое в ящике (аппаратура защиты, управления, сигнализации и т.д."

Кол-во: 1