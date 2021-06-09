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Номер извещения
ГП105715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт наземных крановых путей ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 07:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52 доб. 89191192116
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105715Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105715Подведение итогов не позднее Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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