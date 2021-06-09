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    Главная / Торги / Текущий ремонт наземных крановых путей ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Текущий ремонт наземных крановых путей ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105715Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт наземных крановых путей ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 07:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Приложение__1_к_ТЗ_ВОР_3_21.doc

    Приложение__2_к_ТЗ_Методика.7z

    приложение___3_и_4_к_договору_ЛСР_01_2021_02.xls

    Приложение__5_к_договору_Протокол_согласования.doc

    Документация_к_ТП__ГП105715.doc

    Техническое_задание_на_ремонт_козловых_кранов.docx

    Приложение__1_к_договору_Соглашение_ЭДО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105715Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105715Подведение итогов не позднее Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105715Подведение итогов не позднее Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт наземных крановых путей козловых кранов №69, №74, №75 КПЦ, наземный крановый путь козлового крана №90 ЖДУ ПОА "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт наземных крановых путей ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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