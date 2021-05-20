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Номер извещения
ГП105713
Уникальный номер закупки
019-ЗЦ-2021 ПТО УКС
Наименование закупки
019-ЗЦ-2021 ПТО УКС «Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 06:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-03 доб. 805
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чемезов Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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«Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105713Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105713Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105713Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105713Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание услуг по поверке средств измерения (вибрация), расположенных на стройке: «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Дожимная компрессорная станция»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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