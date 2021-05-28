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    Главная / Торги / Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год

    Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267672Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267672

    Уникальный номер закупки

    264/21-ЗП/С-733

    Номер закупки

    264/21-ЗП/С-733

    Наименование закупки

    Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 05:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_264зп.doc

    Закупочная_документация_264зп.docx

    Проект_договора_264зп.doc

    ТЗ_264зп.docx

    Форма_2_к_закупочной_документации_264_зп.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Замки и петли

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 04:30 GMT +328.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267672Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 04:3028.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267672Дата и время вскрытия заявок Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 08:1001.06.2021 08:1001.06.2021 08:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267672Подведение итогов не позднее Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 08:1001.06.2021 08:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267672Подведение итогов не позднее Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год

    Начальная цена

    621 022,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    25.72.12.111

    Замки врезные из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 878.00000

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