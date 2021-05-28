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Номер извещения
32110267672
Уникальный номер закупки
264/21-ЗП/С-733
Наименование закупки
Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 05:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 04:30 GMT +328.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267672Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 04:3028.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267672Дата и время вскрытия заявок Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 08:1001.06.2021 08:1001.06.2021 08:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267672Подведение итогов не позднее Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 годЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фурнитуры (замки, ручки дверные) для нужд Общества на 2021 год
Начальная цена
621 022,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
25.72.12.111
25.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 878.00000
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