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    Главная / Торги / Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105952Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для спектрофометра ARL 9800БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105952

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    AA83417_03_9800_service_manual.pdf

    Справка о банковских реквизитах от 01.09.2020 г.

    Приложение №1 - Оферта (Форма №1) с Приложениями_

    Договор поставки Приложение 2_Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    ТЗ

    ГП105952_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Mihalchenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михальченко Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105952Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2021 12:0009.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105952Дата и время вскрытия заявок Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105952Подведение итогов не позднее Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105952Подведение итогов не позднее Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для спектрофометра ARL 9800

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: отсрочка платежа в течении 60 дней, с предоставлением банковской гарантии

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    26.51.41.130

    Приборы, установки, системы спектрометрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    AA83417_03_9800_service_manual.pdf

    07.06.2021

    ТЗ

    07.06.2021

    Договор_поставки_Приложение_2_Запчасти_для_спектрофометра_ARL_9800.doc

    07.06.2021

    Приложение__1___Оферта__Форма__1__с_Приложениями_.doc

    07.06.2021

    Справка о банковских реквизитах от 01.09.2020 г.

    07.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975854/name/60e4fb4b6c15d4.64698488

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "A038659 Proportional valve 2/2 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "A038657 Valve 3/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "мотор: FAULHABER MINIMOTOR SA swiss made 2444 S 048 B "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клапан 7321BIH00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Микровыключатель XGG5-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Микровыключатель XCG3-S1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "СМАЗКА S702867"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МАСЛО OIL А037260"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ФИЛЬТР А027981"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик CONTACT,REED,1NO,10W,0.5A *S A036840"

    Кол-во: 1

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