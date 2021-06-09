www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти для спектрофометра ARL 9800
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-99
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Mihalchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Михальченко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Братск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти для спектрофометра ARL 9800
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105952Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2021 12:0009.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105952Дата и время вскрытия заявок Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105952Подведение итогов не позднее Запчасти для спектрофометра ARL 9800Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти для спектрофометра ARL 9800
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
26.51.41.130
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.