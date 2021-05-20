Поставка материалов для ТО и ТР Трансформаторных Подстанций и электрических машин (Ввод ВН, НН; ремкомплекты для силовых трансформаторов; резина рулонная, силикагель, лак МЛ-92, указатель высокого напряжения УВНУ.ТФ-10 Д, электронный мегаомметр Е6-32), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП482973)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110267930 Уникальный номер закупки ГП482973 Номер закупки ГП482973 Наименование закупки Поставка материалов для ТО и ТР Трансформаторных Подстанций и электрических машин (Ввод ВН, НН; ремкомплекты для силовых трансформаторов; резина рулонная, силикагель, лак МЛ-92, указатель высокого напряжения УВНУ.ТФ-10 Д, электронный мегаомметр Е6-32), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП482973) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Контактный телефон +7 42137 5-73-21 Факс +7 42137 7-75-75 Адрес электронной почты snab1@vcsp.ru Ф.И.О. контактного лица Молодченко Евгения Алексеевна Место рассмотрения предложений Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы Ключевые слова:

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