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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110267583
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Аксиально-поршневого Гидромотора A6VM160 (21 шлиц) или аналога. (АмКС-086-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 03:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+41 62 494 45 51 доб. 453
Факс
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Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аксиально-поршневого Гидромотора А6VM160 (21 шлиц) или аналога
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аксиально-поршневого Гидромотора А6VM160 (21 шлиц) или аналога
Начальная цена
374 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Благовещенск, ул. Энергетическая д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
45.32.12.000
45.31
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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