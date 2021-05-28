Отбор организации, способной оказывать услуги по проведению медицинского обследования на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-20) и анализ на выявление антител у работников филиала «Кольцово» АО «Газпромнефть-Аэро»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105710 Уникальный номер закупки 01-0071440-322-2021 Номер закупки 01-0071440-322-2021 Наименование закупки Отбор организации, способной оказывать услуги по проведению медицинского обследования на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-20) и анализ на выявление антител у работников филиала «Кольцово» АО «Газпромнефть-Аэро» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б" Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б" Контактный телефон +7 812 449-18-83 доб. 6585 Адрес электронной почты tender_aero@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кондраненкова Анастасия Игоревна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по проведению медицинского обследования на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-20) и анализ на выявление ан Дата и время окончания срока приема заявок 28.05.2021 15:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105710 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению медицинского обследования на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-20) и анализ на выявление ан Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по проведению медицинского обследования на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-20) и анализ на выявление ан Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт