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Наименование процедуры
Реализация лома цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Номер извещения
ГП105711
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Предмет договора
Обрезки кабеля б/у в оплетке с медной жилой в количестве 1,404 тонны, выставление засора не предусмотрено (засор 0%)
Начальная цена
280000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-05-2021 22:26 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2021 12:30
Дата и время проведения
18.05.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Обрезки кабеля б/у в оплетке с медной жилой
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Контактное лицо продавца/инициатора
Петунов Максим Олегович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Телефон продавца/инициатора
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется по наивысшей цене, но в любом случае окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Требования, предъявляемые к Участнику
Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации (со всеми изменениями); 2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года); 3. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. Форма по КНД 1151111; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - по 04 июня 2021 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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