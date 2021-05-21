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    Главная / Торги / Закупка металлорежущего инструмента

    Закупка металлорежущего инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105707Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструментаг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    422

    Наименование закупки

    Закупка металлорежущего инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 19:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ГП105707_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-33

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букарев Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлорежущего инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105707Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструментаг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 18:0004.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105707Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструментаг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105707Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструментаг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлорежущего инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/980550/name/60ec077a1523a6.28875183

    12.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АДАПТЕР; BD04058201690; Seco"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "РЕЗЕЦ; DWLNR 2525 M-08; Iscar 2005-B186"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "ДЕРЖАВКА; MVJNR 2525M-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "РЕЗЕЦ С ПРИЖИМ.; Iscar05-B190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ПЛАСТИНА; IC907; WNMG 080408-TF; Iscar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "ФРЕЗА ТОРЦ.Д/ПЛОКОСТ; прямоуг.уступов; 100A08R-S90AD16E-C; Pramet014-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "СВЕРЛО; 802D-40-S32; Pramet 2011-29"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ; фасочная 45 град.; 16N2R027A16-SSD09; PRAMET ФР 62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ; 100B06R-S75AP15D; PRAMET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ФРЕЗА; 35E5R042M16-SRD 10; PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "МЕТЧИК КОМПЛЕКТ; БС; 2629-1323 кл.точн.2; М8; ГОСТ 17927-72"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "МЕТЧИК КОМПЛЕКТ; HSS; 2629-1371 кл.точн.2; М10; ГОСТ 17927-72"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-M; T8230; Pramet"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "ПЛАСТИНА; RDGT 1003 MOT; M8345; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "РЕЗЕЦ; PSKNR 3232 P19; PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ; для уступ.прямоугол.; 32A3R043E03-SAD16E-C; PrametФР66-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "ПЛАСТИНА; SDEW 090308 SN; T8240; PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "СВЕРЛО; 803D-38-114-S32; Pramet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ПЛАСТИНА; APKX 1505 PDER-M; T8230; Pramet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "РЕЗЕЦ; GGIR 2525 M 03L 0760; Pramet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 0313MO-MP; T8330; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ФРЕЗА; 20A3R032B20C-SAP11D; Pramet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ПЛАСТИНА; MT LNHU 3005 I4.00; ISO 908; Iscar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ФРЕЗА; MTE D27-1-C20C-30; Iscar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ПЛАСТИНА; IC807; VCMT 160404-SM; Iscar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "ДЕРЖАВКА ВИБРОГАСЯЩА; SH-D40-4D-A; Iscar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "РЕЗЕЦ (ГОЛОВКА); AVC-D40-SVLCR-16T; Iscar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ФРЕЗА ОБЪЕМН.; фрезер.; R218.20-1616.0; -14.105E; SecoФР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ФРЕЗА Ф16; 553160R050Z3.0-SIRON; -A; Seco"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-080ER-ME04; F40M; Seco"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ; R220.88-0050-12-5SE; Seco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ПЛАСТИНА; SNMU 120410TN-M10; MP2500; Seco"

    Кол-во: 10

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