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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105706
Уникальный номер закупки
423
Наименование закупки
Инструмент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-10-62
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карандашова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 13:31 GMT +328.05.2021 13:3128.05.2021 13:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105706Дата и время окончания срока приема заявок Инструментг. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.06.2021 18:0010.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105706Подведение итогов не позднее Инструментг. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
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