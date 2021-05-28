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    Главная / Торги / Инструмент

    Инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 13:3128.05.2021 13:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105706Дата и время окончания срока приема заявок Инструментг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105706

    Уникальный номер закупки

    423

    Номер закупки

    423

    Наименование закупки

    Инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 19:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    ГП105706_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-10-62

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карандашова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 13:31 GMT +328.05.2021 13:3128.05.2021 13:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105706Дата и время окончания срока приема заявок Инструментг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 18:0010.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105706Подведение итогов не позднее Инструментг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105706Подведение итогов не позднее Инструментг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118328/name/61c2bf4d7aa302.57726233

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТЧИК; БС; КОМПЛЕКТ; М24; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "МЕТЧИК; БС; КОМПЛЕКТ; М27; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ; аккумуляторный; Космос AccuH10Led; Китай"

    Кол-во: 46

    "Позиция 4"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф3,0; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "КУВАЛДА 8КГ; кованная с дер.ручко; й; ТУ 3926-046-53581936; КЗСМИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "НАБОР БИТ; PH2x50мм; (10шт.) лента; NovoCRAFT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "СВАРОЧНЫЙ ИНВЕКТОР; САИ-250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ШАБЛОН; резьбовой; 1 60ГРАД."

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "МЕТЧИК ОДИНАРНЫЙ; БС; для глухих отв.; М6; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ПРАВЫЙ; БС; ГЛУХ.ОТВ.; М12; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "ВОРОТОК; 6910-0164; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф45хН16 М16-20; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ВОРОТОК; 6910-0165; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф55хН22 М22-26; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ВОРОТОК; 6910-0166; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф65хН25 М27-36; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ОСЦИЛЛОГРАФ; -мультиметр; АКИП-4125/2А; РФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ; 1/2",1/4", 82 предме; пластиковый кейс,; Ombra OMT82S,; ф.Ombra, Россия-Тайв"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф20; ГОСТ 22394-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф16; ГОСТ 22394-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВОЙ; 6805 BV; 520 вт.; Makita"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "ПОЛОТНО; д/ножовки по металлу; 300мм"

    Кол-во: 175

    "Позиция 20"

    "ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ; аккумуляторная; GSR1800-u PROFESS.; Bosch18.0Bx1.5Aч; 0-400/0-1300об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф7; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "МЕТЧИК; БС; один.чист.сквозн.отв; М16; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 18,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 22,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 20,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "ВОРОТОК; 6910-0168; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф90хН36 М45-52; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ВОРОТОК; 6910-0167; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф75хН30 М38-42; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для сквозных отв.; М20; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "ТАЛЬ РУЧНАЯ; шестеренная; TOR ТРШ (С) 3ТХ3М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "ТАЛЬ РУЧНАЯ; шестеренная; TOR ТРШ 2ТХ3М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "МОЛОТОК; слесарный; 0,3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 32"

    "МОЛОТОК; слесарный; 0,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "ТАЛЬ РУЧНАЯ; шестеренная; TOR ТРР-ТРШСР 1,0ТХ3; М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "МОЛОТОК; слесарный; 0,8"

    Кол-во: 9

    "Позиция 35"

    "ТАЛЬ РУЧНАЯ; шестеренная; TOR ТРШ (С) 1ТХ3М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; шестигранных; 9 шт. CRV,; Hammer Flex"

    Кол-во: 21

    "Позиция 37"

    "ЭКСТРАКТОРЫ; (комплект)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "НАБОР СЪЕМНИКОВ ПОДШ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; торкс Г-образных; T10-T50 9пр,; JTC"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАРН.; БС; для сквозных отв.; М27; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для сквозных отв.; М22; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для глухих отв.; М22; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "МЕТЧИК; БС; для сквозных отв.; М10Х1,5; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "МЕТЧИК; БС; для сквозных отв.; М8Х1,25; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ Щ; для стопорных колец; KN-002004SB; 8шт,; KNIPEX"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для глухих отв.; М20.2; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "МЕТЧИК; БС; для глухих отв.; М10Х1,5; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "МЕТЧИК ОДИНАРНЫЙ; БС; для сквозных отв.; М6; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М20; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "МЕТЧИК; БС; ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВ.; М8Х1,25; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М18; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф25; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ПЛАШКА; БС; круглая; М12; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬ; УШМ GA 9020; 2200вт ф230мм 6600об; Makita"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "ФОНАРЬ 1 ДИОД; "Дозор" черный,метал; (в виде гантельки); кат.601038; ф.Дозор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ; ШЦЦ-I-125-0.01; двусторонний; ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "ПЛАШКА; БС; прав.кругл.; М27; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф38; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М16; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф15; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для глух.отв.; М18х2,5; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ; 0-125; двусторонний; с глубиномером; ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 16

    "Позиция 63"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ. КРУГЛАЯ; М6; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф9; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ ПЛАШЕК; Ф30; ГОСТ 22395-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для сквозн.отв.; М14х2; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф11; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф12; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М22; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для глух.отв.; М14х2; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ. КРУГЛАЯ; М8; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "РУЛЕТКА; РФ3-3-16,; 3м каучук; Энкор Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф14; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М14; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф10; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ.КРУГЛ.; М24; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф8,0; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "МЕТЧИК; БС; чист.прав.сквозн.; М12х1,75; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф13; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф4,0; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф16; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф5,2; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "ПЛАШКА; БС; ПРАВ. КРУГЛАЯ; М10; ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "ШАБЛОН; резьбовой; 2 55ГРАД."

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ; набор 11 шт в сумке; омеднен. 8-36 мм; искробезопасн."

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "РУЛЕТКА; резинов.защит.; 5мх18мм; Бибер"

    Кол-во: 17

    "Позиция 87"

    "СВЕРЛО; БС; ЦИЛ.ХВОСТ.С.С.; Ф6; ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ; ШЦ-I-300-0.05; двусторонний; с глубиномером; ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "МУЛЬТИМЕТР; с фукцией измерения; температуры; FLUKE-17B+ ERTA; ф.FLUKE"

    Кол-во: 14

    "Позиция 90"

    "ПЛОСКОГУБЦЫ; КОМБИНИРОВАННЫЕ; с цветн.рукояткой; 200мм"

    Кол-во: 31

    "Позиция 91"

    "КЛЕЩИ ТОКОВЫЕ; APPA A11R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "НАБОР; термоусадочной; трубки PFB-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; шестигранных; (30шт); 8РК-027 (1613-30)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 10,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 10-14,5-12; ГОСТ 22399-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 12,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 14,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 16,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 24,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 27,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 6,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ВОРОТОК; ДЛЯ МЕТЧИКОВ; 8,0; ГОСТ 22398-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "ВОРОТОК; 6910-0067; 3,55 - 8; ГОСТ 22401-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "ВОРОТОК; 6910-0069; 7,1 - 16; ГОСТ 22401-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "НАБОР; щупов№1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "МЕТЧИК; БС; один.чист.глух.отв.; М16; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "МЕТЧИК; БС; ЧИСТОВОЙ; М24; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "МЕТЧИК ЧИСТ.ОДИНАР.; БС; для сквозн.отв.; М18х2,5; ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 109"

    "БОЛГАРКА (УШМ); GA 5030; Makita"

    Кол-во: 9

    "Позиция 110"

    "ТОНКОГУБЦЫ; (135мм) 1PK-256C,; Pro'sKit"

    Кол-во: 14

    "Позиция 111"

    "ТИСКИ; 75мм,; Sparta"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; рожковых; FORCE 5111 ММ (11пр); КНР"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; накидных 45,; FORCE 5069 ММ (6 пр); КНР"

    Кол-во: 17

    "Позиция 114"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ; комбинированных; FORCE 5115 ММ (11 пр; КНР"

    Кол-во: 32

    "Позиция 115"

    "НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ; 1/4"; FORCE 2571 (57 пр) 1; КНР"

    Кол-во: 14

    "Позиция 116"

    "НАБОР ОТВЕРТОК; FORCE 2142; (14пр),; КНР"

    Кол-во: 22

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